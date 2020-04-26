Количество умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч
От коронавируса в мире умерло уже более 200 тысяч человек. Общее количество пациентов с Covid-19 стремительно приближается к трем миллионам.
Об этом свидетельствуют данные государственных отделов здравоохранения, опубликованные на сайте статистики Worldometer в ночь на воскресенье, 26 апреля.
По последней информации, в мире 2 910 649 случаев Covid-19. При этом выздоровели 832 550 человек, умерли 202 854 человека.
Пятерка стран по количеству летальных случаев:
- США 54 039 человек (всего случаев - 954 140, выздоровели - 116 015)
- Италия 26 384 человека (всего случаев - 195 351, выздоровели - 63 120)
- Испания 22 902 человека (всего случаев - 223 759, выздоровели - 95 708)
- Франция 22 614 человека (всего случаев - 161 488, выздоровели - 44 594)
- Великобритания 20 319 человек (всего случаев - 148 377)
Напомним, что по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки Covid-19 выявили у 478 человек.
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