В сети появилось видео сильной бури на Закарпатье, которая обесточила 11 населенных пунктов. Пользователи сети публикуют ролики, как ветер срывал крыши домов, а в горах выпал снег.

В Иршаве Закарпатской области порывистый ветер валил деревья и срывал крыши домов.

Похожая картина наблюдалась и в Берегово. Там жители засняли бурю, которая сопровождалась дождем.

Видео: YouTube/ Mukachevo Net

В то же время на Драгобате, где находится известный горно-лыжный курорт, выпал апрельский снег, который засыпал цветы.

Напомним, что 25 февраля буря разгромила Одессу и Николаев - ураганный ветер разбил сотни автомобилей, повалил 900 деревьев и оставил 70 домов без крыш.

Ранее мы писали, что 22 марта прошлого года над Черниговом также прошел мощный ураган, который срывал крыши и валил деревья.