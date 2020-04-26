Любомира Мандзий, исполняющая обязанности министра образования, рассказала, как закончится учебный год в высших учебных заведениях в условиях карантина. Она пояснила, что год закончат вовремя и дистанционно.

Об этом Мандзий сообщила в интервью "Радио свобода".

По ее словам, МОН дало рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Он будет завершаться дистанционно.

"Исходя из сложившейся ситуации окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год" - сказала она.

При этом она уточнила, что сессии не будут смещаться.

"Период проведения сессии не будет смещен. То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года".

Она добавила, что если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях. Также вузы могут дистанционно организовать выпускные экзамены.

Сроки вступительной кампании в этом году будут зависеть от сроков сдачи ВНО, но в остальном вступительная кампания будет проходить традиционно.

Ранее "Страна" писала, что учебный год в Киеве будет окончен дистанционно.

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