В Берлине полиция задержала более 100 участников акции протеста против карантина.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает Die Welt.

На митинг против ограничительных мер борьбы с коронавирусом к театру "Фольксбюне" вышли около тысячи человек. Около 16:00 по киевскому времени правоохранители начали ставить заграждения на улицах возле места протеста, чтобы помешать большему количеству людей участвовать в мероприятии. Среди демонстрантов были, в частности, правые популисты, а сам митинг не был согласован с властями Берлина.

В столице ФРГ запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей. С 27 апреля обязательно нужно будет надевать защитную маску в общественном транспорте.

При этом ограничения в Берлине не предусматривают запрет на прогулки, занятия спортом на открытом воздухе, времяпрепровождение в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м, а также небольшие рынки.

По данным издания Der Tagesspiegel, в Берлине коронавирусом заразились 5 607 человек, умерли 123. Выздоровели уже 4 508. Всего в Германии инфицированы 156 059 человек, умерли 5 843.

Протест против карантина состоялся и в Штутгарте. Митинг собрал от 350 до 500 человек.

Напомним, что "Страна" посвятила отдельный материал подобным митингам в США, Бразилии, Франции и России.

Ранее мы писали, что на площади Свободы у Дома правительства в Северной Осетии прошел митинг против режима самоизоляции.