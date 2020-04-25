В Италии наблюдается снижение количества новых заражений коронавирусом после того, как 23 апреля в стране впервые выздоровели за день больше человек, чем заразились. За сутки 24 апреля заболело 2 357 человек, это на 700 человек меньше, чем за предыдущий день.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.

23 апреля в стране заразились 3021 человек. А на пике распространения эпидемии 21 и 26 марта суточный прирост заболевших превышал 6 тысяч.

Всего в Италии коронавирус выявили у более 195 тысяч жителей. Умерли от последствий заражения более 26,3 тысяч человек. Количество новых случаев заражения постепенно снижается.

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