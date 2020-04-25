Со следующего учебного года 80% программы для школьников 5-11 классов будет на украинском языке.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"В Украине в 190 школах обучение происходило на русском языке. Со следующего учебного года для учащихся 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке", - рассказала и.о. министра.

По словам Мандзий, ее ведомство проводило мероприятия по изучению преподавателями государственного языка.

"Эти обучения для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также норму закона о полном общем среднем образовании", - заявила министр.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании.

Ранее мы писали, что в Украине интернетом не обеспечены 3% школ. Над решением этой проблемы работает Минобразования при содействии Минцифры.