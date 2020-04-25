В Житомирской области, где недавно был зафиксирован новый очаг пожара, огонь подобрался к селам Олевского района.

Об этом в субботу, 25 апреля, рассказали в ТСН.

Накануне возгорание распространилось на 200 гектаров леса. Пожарным удалось его ликвидировать, однако из-за сухой погоды и сильного ветра пожары снова возникают. По словам журналистов, огонь дошел до сел Замысловичи, Пояски и Шебедиха.

Также известно, что к ликвидации лесных пожаров привлечены 150 лесоводов и спасателей, 20 единиц техники, а вчера тушить возгорание помогала авиация, которая сбросила 25 тонн воды. По словам смотрителей леса открытого огня уже нет, однако тлеют древесина и пеньки.

"Мы работаем, такого распространения (огня - Ред.) нет, тушим. У нас в лесной охране где-то 82 человека и спасателей много. Сил, средств хватает. Ну, ждем дождя. Сегодня прогнозируют дождь, это поможет нам", - рассказал главный лесничий Белокоровицкого лесхоза Игорь Тараканец.

Напомним, что недавно спасатели Киевской области ликвидировали пожар в Бородянском районе. Горел травяной настил.

Ранее "Страна" писала, что в МВД показали, как военная техника ликвидирует пожары под Житомиром.