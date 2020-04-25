Американские СМИ сообщили, что 36-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после тяжелой операции на сердце.

Об этом пишет New York Post.

По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер.

Другие источники New York Post говорят, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции. Якобы она прошла неудачно потому что у врача от волнения дрожали руки.

Ранее появилась информация, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.

Ранее "Страна" писала, что американская разведка начала негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Тем, куда пропал корейский лидер заинтересовались после того, как лидер не явился на досрочное открытие сессии парламента.