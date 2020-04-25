Стали известны подробности о вспышке коронавируса в общежитии Запорожья, где Covid-19 подтвердился у 13 человек. Выяснилось, что у 12 из заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Всего в общежитии проживает 200 человек.



Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Первый случай Covid-19 в общежитии выявили у женщины, госпитализированной в Запорожскую областную инфекционную больницу.

После проведения ПЦР-тестов всем 36 соседям, проживающим с ней на одном этаже, у 12 человек была выявлена коронавирусная инфекция, протекающая без симптомов.

Все заболевшие госпитализированы в 7-ю городскую больницу. Жильцы общежития, контактировавшие с инфицированными, помещены в обсервацию в 8-ю городскую больницу.

Специальная комиссия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций признала общежитие инфицированным объектом. Его закрыли на карантин, рядом с общежитием установлены посты полиции.

В ближайшее время тестирование на наличие Covid-19 пройдут все жильцы общежития. Сейчас устанавливаются все контактные лица, не проживающие в общежитии – родственники заболевших, сотрудники общежития и другие.

Ранее "Страна" писала, что в городе Подольск Одесской области выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции среди медиков.

Также мы рассказывали, что в Херсонской области из-за вспышки Covid-19 закрыли город и два села.