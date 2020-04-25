В Украине, в то время как школьники обучаются онлайн из-за карантина, интернетом не обеспечены 3% школ. Над решением этой проблемы работает Минобразования при содействии Минцифры.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Эта работа ведется с Министерством цифровой информации. И она большая в прошлом году. В текущем была специальная субвенция для проведения интернета в учебные заведения", - рассказала чиновница. По ее информации, всего в Украине более 15 тысяч средних школ.

"Да, мы еще не имеем стопроцентного покрытия интернетом учебных заведений. Имеем сегодня, по данным органов управлений образования, 3% школ, в которых отсутствует интернет. Над решением этого вопроса работаем", - добавила Мандзий.

Глава Минобразования отметила, что ее ведомство не будет разукомплектовывать опорные школы, однако Кабмин направил субвенции на закупку школьных автобусов, оборудования для учебных кабинетов, лабораторий и пищеблоков для таких школ.

Напомним, что в Украине дистанционное обучение учеников школ продлится до конца мая, а окончание учебного года переносится на 1 июля.

Ранее мы писали, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет проходить летом. Точный срок проведения тестирования зависит от того, когда закончится карантин.