В Европе повсеместно начинают ослаблять коронавирусные ограничения. А в некоторых странах тотальный карантин так и не вводили - и не собираются.

В Беларуси, Швеции, Южной Корее и Японии власти не останавливали страну, народ продолжает жить нормальной жизнью, транспорт ходит, дети учатся, взрослые работают. Максимум - люди носят маски и стараются не подходить близко к другим. А где-то даже выплачивают неплохие компенсации, несмотря на отсутствие полного карантина.

При этом сумасшедших вспышек вируса в этих странах не наблюдается. Более того, в Беларуси и Швеции народ без опасений выходит на весенние субботники.

"Викинги селедку солят, бульбаши картошку садят", - шутят в соцсетях о том, что никакой коронавирус шведам с белорусами не страшен и жить течет свои чередом.

Что происходит в этих государствах, выясняла "Страна".

Беларусь

Бацька Лукашенко не изменил своего мнения о "коронопсихозе" и по-прежнему не видит смысла в объявлении тотального карантина.

Со среды, 29 апреля, детей зовут в школы после каникул, а пропуски будут считать прогулами. Онлайн-обучения белорусы не признают, считая его профанацией.

На Пасху в стране, во отличие от Украины, не закрывали храмы и сам Лукашенко сходил на службу без маски. Поучаствовал он и в общенациональном субботнике 25 апреля - все уже обсудили, как Бацька в кепке с белым шпицем в привязанной к поясу корзинке высаживал саженцы в Чернобыльской зоне сосны, которые ему подвала красавица в камуфляже. Затем собачка радостно бегала по распаханным рядам.

"Праздник безвозмездного труда" прошел по всей стране и был приурочен к 75-летию победы в Великой отечественной войне.

25 апреля Бацька активничал на общереспубликанском субботнике в окружении красивых девушек. Фото: tut.by

Деньги, заработанные на субботнике, потратят на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону и благоустройство мест воинской славы.

Не отказался Минск и от праздничного парада 9 мая, к которому активно готовится.

Не нарушают белорусской идиллии и предсказания "худшего сценария" от Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендует отказаться от массовых мероприятий.

Впрочем, статистику по коронавирусу в Беларуси нельзя назвать ужасной, она - примерно среднеевропейская.

В стране заболело больше 8 тысяч человек. Почти как в Украине, хотя население страны в несколько раз меньше (но и тестов делают значительно больше, чем у нас), а поправилось - почти тысяча, умерли - 60. У них, помимо COVID, был ряд хронических заболеваний, уточняют в Минздраве.

"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - оптимистично настроен Бацька.

Лукашенко уверяет: если будет надо – введут и комендантский час, хотя пока в этом не видит потребности.

"Беларусь готова изучать предложения Всемирной организации здравоохранения, прислушаться к ним, но действовать будет, исходя из складывающейся ситуации. Нельзя действовать на авось и "а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет". Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит", - заявил Бацька.

Важно, говорит он, не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его оценке, в Беларуси с этим справляются. Но если в больницах будут держать здоровых людей, коек не хватит больных госпитализировать.

Сами белорусы говорят, что каждый может самоизолироваться по своему усмотрению - принудительно страну не запирают.

"Карантина у нас нет. Всё отдано на откуп народу! Наша семья изолировалась, сделала свой выбор. Каждый вправе решать, как ему поступать", - сказала нам Ольга Прянкевич из Минска.

Швеция

В Швеции, с ее очень легким карантином, ситуация с коронавирусом, судя по официальной статистике, похуже, чем в Беларуси (при примерно одинаковом количестве населения).

Число погибших превысило 2 тысячи, заболевших - больше 16 тысяч.

Впрочем, шведская картина лучше, чем в Испании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии.

В барах и ресторанах Стокгольма как и раньше полно людей, которые наслаждаются весенним солнцем за чашкой кофе и бокалом вина. Открыты школы и фитнес-клубы.

Здоровые дети ходят в детские сады и младшую школу, дети постарше и студенты учатся онлайн. Нет ограничений на выход из дома (если только вы не больны).

Шведские власти озвучивают определенные меры предосторожности, которых стоит придерживаться, но за их нарушение особого наказания не предусмотрено. Официально никто не рекомендует людям носить маски.

При этом, как показывают исследования, большинство населения дистанцируется добровольно, что является сутью стратегии Швеции по замедлению распространения вируса.

Так можно и "карантинить". Шведы попивают кофеек и кое-что покрепче на открытых террасах кафе. Фото: Instagram

"Часть людей сами стали меньше пользоваться транспортом, многие работают из дома и ходят пешком. Из запретов - только табу на собрания более полусотни человек и посещение домов престарелых. Еще запрещено въезжать в Швецию из не ЕС до 15 мая. Истерии по поводу коронавируса среди шведов нет, тестируют только пациенты с тяжелыми симптомами и работники ключевых сфер", - рассказывает "Стране" живущая в Стокгольме врач-гинеколог Марина Ясинская.

"Следую рекомендациям, проявляю ответственность, не шатаюсь по ресторанам и городу, хотя можно) максимально избегаю людей, общественным транспортом вообще не пользовалась больше двух месяцев. Ребёнка в сад не водила 6 недель. Гуляю в диком лесу", - делится Оксана из Стокгольма.

До сих пор в Стокгольме, эпицентре распространения вируса, количество новых случаев снижалось, хотя в конце этой недели наблюдался всплеск, что было частично обусловлено усилением тестирования. В отделениях интенсивной терапии все еще есть места.

Местные власти убеждены: смысла в тотальном карантине нет, а четверть населения Стокгольма все равно переболеет.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил, что остановить коронавирус можно либо при помощи эффективной вакцины, либо же при наличии массового иммунитета.

"Мы не стали закрывать общество. Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками", - подчеркнул он.

В Швеции, как и в Беларуси, начали выходить на весенние субботники.

"Жители кооперативов собирают мусор, который по весне частенько надувает из округи (ага, шведы не святые, тут тоже много мусора), расчищают прошлогодние клумбы от засохшей ботвы. Могут и подъезды помыть или наводить порядки в общественных прачечных. Это действо отлично комбинируется с весенними заседаниями кооперативов, где будут решать, на что обратить внимание в следующем году. Собрание кооператива в мае в силе, хотя там много пожилых людей", - говорит Оксана.

Южная Корея

Всему миру часто ставят в пример Южную Корею, где быстро сумели взять коронавирус под контроль без всяких карантинов и с минимальными потерями для экономики. В 52-миллионной стране, где плотность населения значительно выше, чем в Украине, менее 11 тысяч инфицированных и только 240 летальных исходов. Уже пару недель число новых случаев - всего от 10 до 30.

Секреты Сеула в борьбе с эпидемией - мощное тестирование, по которому страна занимает одно из первых мест в мире, как следствие - раннее выявление заболевших, четкое выявление и отслеживание контактов заболевших и применение отслеживающих приложений. А отказ от обязательных самоизоляций и закрытий экономики, как доказывает корейский опыт, только помог.

"Жизнь в Южной Корее не останавливалась, все работает и работало, границы не закрывали, и люди все еще могут сюда прилететь, если из их страны летают самолеты. Только нужно отбыть две недели самоизоляции после приезда. Но карантина как такового не было. Просто всем предложили носить маски и меньше ходить без надобности. Метро работает, но стало закрываться на час раньше из-за уменьшения потока", - рассказывает нам живущая в Сеуле Галина Яценко.

Общественный и остальной транспорт в Южной Корее ходил и ходит, рестораны и торговые центре работают, внутренние авиарейсы - по графику.

Гулять, заниматься спортом, естественно, тоже никто не запрещал.

Страна сейчас выпускает по 100 тысяч наборов для экспресс-теста COVID-19 в день (причем корейские считаются одними из самых точных). По мнению корейских специалистов, такая диагностика позволяет останавливать распространение инфекции на ранних этапах.

К делу массового тестирования в этой технологически продвинутой стране подошли со всей ответственностью - открыли тысячи пунктов, где круглосуточно брали и берут анализы у десятков тысяч человек, а для обработки данных создали 96 государственных и частных лабораторий.

В городах стоят специальные "будки" со стеклянными дверьми с двумя защищенными отверстиями для рук, через которые работники берут мазки для теста. На встроенных перчатках из плотного резинопластика сверху - вторая пара - из тонкого безлатексного пластика, который тут же утилизируют. Сам тест занимает 10 минут, результат отправляют на телефоны в течение суток.

"После теста, если есть коронавирус, то госпитализируют и лечат бесплатно (по страховке). Там очень чётко все в приложениях на смартфонах оповещается, например, заразившимся присваивают номер и сообщают, в каком районе он жил, куда ходил, время. И всех, кто был в это время с ним в контакте, просят прийти и провериться. Если отказываешь или срывается то - штраф 5 тысяч долларов и тюрьма. Там даже не шутят с этим. Очень строго", - рассказала нам Асель Шаршенова из Сеула.

"Будки" экспресс-тестирования на коронавирус в южнокорейском городе Пусан, втором по величине после Сеула. Фото: Facebook Рустема Адегамова

Еще один момент - корейские медики концентрируют внимание на лечении людей с тяжелыми симптомами и, следовательно, меньшей вероятностью выздоровления, а не на людях с легкими симптомами, как это практиковалось в Европе. Это помогло снизить уровень смертности от COVID-19, так как некоторые из наиболее уязвимых групп населения с тяжелыми симптомами выздоровели.

По словам экспертов, способствует борьбе с коронавирусом высокий уровень медицины в Южной Корее - наличие современных клиник, госпиталей, оборудования и медикаментов и страховой медицины.

Япония

В Японии, несмотря на близость к родине коронавируса - Китаю, также не видят смысла в тотальном карантине и прямо об этом говорят. Главная причина - экономическая.

"Мы хотим сбалансировать поддержание социально-экономической активности с контролем над вспышкой инфекции", - заявил медик-советник премьера Сигеру Оми.

Японские эксперты, пишет Financial Times, убеждены: уничтожить коронавирус сейчас невозможно – вслед за первой будут другие вспышки, и сейчас важнее защитить экономику.

"Мы хотим сократить количество случаев, но невозможно свести его к нулю из-за природы заболевания", - сказал Оми.

По его мнению, тяжесть будущих вспышек будет зависеть от того, насколько общественное поведение адаптируется к коронавирусу.

"Если получится избежать 80% контактов, мы рассчитываем значительно снизить уровень инфекции без карантина", - пояснил он.

Цель японцев - сократить количество случаев до уровня, когда их можно контролировать путем отслеживания или изоляции.

В Японии по-прежнему работает метро и другой общественный транспорт, социальное дистанцирование - дело добровольное (отчасти из-за конституционного права на свободное передвижение).

Что японцы делают - это стремятся отслеживать и изолировать зараженных людей и их контакты. А в остальном жизнь в стране мало изменилась. При этом в Японии пока ничтожно меньше умерших по сравнению со Штатами и многими странами Европы (около трех сотен).

Несмотря на практически отсутствие карантина, японские власти выплачивают людям компенсации, ведь часть бизнеса все же закрылась из-за отсутствия клиентов.

"Потребительский спрос в стране падает, производство встает, растет число пока еще мелких банкротств. О завершении работы объявила знаменитая лавка по торговле бэнто, коробочками с обедами-ужинами, располагавшаяся через дорогу от великого театра Кабуки в центре Токио. Который сам давно прикрыт на карантин. Среди знатоков Кабуки и его актеров считалось особым обязательным шиком покупать бэнто именно в этой лавке, открытой 157 лет назад", - написал на своей странице в Facebook живущий в Японии политолог-востоковед Василий Головнин.

Каждому жителю страны, причем даже иностранцам с долгосрочными визами и бомжам, дадут 100 тысяч иен (чуть меньше тысячи долларов), а предпринимателям, например, владельцам закрывшихся баров-ресторанов, выплатят по 5-10 тысяч долларов.

"Эта сумма хоть и не спасет их бизнес, но лучше так, чем ничего. Люди меньше стали ходить в рестораны, намного меньше летают. Поэтому, конечно, экономика страдает", - говорит нам живущая в Токио Елена Гороховская.

С 29 апреля до 6 мая в Японии начнется так называемая "Золотая неделя", череда сразу нескольких важных традиционных праздников. Власти не исключают, что придется расширить действие режима чрезвычайного положения, чтобы избежать массовых скоплений людей.

Для того, чтобы разогнать толпы, японцы уже пошли на беспрецедентные меры - пустили под нож 800 тысяч тюльпанов редких элитных сортов в одном из самых знаменитых парков к востоку от Токио. Их высадили для ежегодного фестиваля цветов, на который в конце апреля обычно съезжаются со всей страны.

Японцы под корень срезали сотни тысяч высаженных к фестивалю тюльпанов, чтобы не собирались толпы

Этой весной фестиваль отменили, но сами тюльпаны остались - и народ стал потихоньку все равно подтягиваться в парк. И тогда цветы разом беспощадно срезали.

"В качестве еще одного сигнала - никуда не ходите, сидите дома, берегите свою жизнь и жизнь других. Пока это по-прежнему уговоры, в Японии действующий режим ЧС не предполагает ни пропусков, ни патрулей", - говорит Головнин.