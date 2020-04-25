В Днепропетровской области за сутки зафиксированы 54 новых случаев коронавируса. Общее количество больных Covid-19 в регионе выросло до 294.

Об этом вечером в субботу, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Так, среди 54 новых случаев, 45 обнаружили в Днепровском районе, 6 в Кривом Роге, по 1 в Павлограде, Терновке и Петропавловском районе. Всего сейчас в области - 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей региона выздоровели, 1 человек умер.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки болезнь Covid-19 выявили у 478 человек.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области из-за пандемии закроют входы на все кладбища. Также их будут патрулировать почти три тысячи правоохранителей.