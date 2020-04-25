На Хмельницкой атомной электростанции у одного из работников подтвердился коронавирус. Он вышел из отпуска и работал на станции с 13 по 17 апреля. После этого на АЭС собрались вводить особенный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба ХАЭС.

С 18 апреля работник находился дома с температурой, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении в городе Нетешин. После того, как 25 апреля у него подтвердили инфекцию, на Хмельницкой АЭС сообщили, что приняты меры по предотвращению распространения коронавируса.

Среди них дезинфекция мест пребывания работника, самоизоляция контактных лиц, тестирование на коронавирус изолированного оперативного персонала ХАЭС и работников, которые постоянно контактируют с ними.

Всего, по состоянию на 25 апреля на Хмельницкой АЭС находятся на больничных 9 работников.

"Страна" взяла комментарий у одного из сотрудников Хмельницкой АЭС. Он рассказал, что на станции введут особый режим. Работникам предоставили выбор: уйти на оплачиваемую самоизоляцию, либо написать заявление о согласии работать в особом режиме.

"Наиболее вероятен так называемый "вахтовый метод". То есть, кто согласен работать берет из дому базовые вещи: зубную щетку, спортивный костюм, нижнее белье, и две недели живет на территории АЭС, а потом на две недели домой. Пока распоряжения официального нет, но вероятней всего так и будет", - сказал работник ХАЭС.

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