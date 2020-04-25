В городе Подольск Одесской области выявили 32 новых случаев коронавирусной инфекции среди медиков. Таким образом, общее количество заболевших Covid-19 выросло до 88.

Об этом вечером в субботу, 25 апреля, написал глава ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его словам, вирус был обнаружен у 32 медработников центральной районной больницы, которые контактировали с умершим от Covid-19 семейным врачом Виктором Голиченко.

Всего в Подольске уже 88 подтвержденных случаев коронавируса, однако их количество может увеличиться, поскольку результаты ПЦР-тестов медработников райцентра станут известны позже.

"Из-за ситуации, сложившейся в Подольске, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям", - заявил Куцый.

По состоянию на 25 апреля в Одесской области зафиксировано 219 случаев заболевания.

Напомним, что сегодня утром Одесская ОГА рассказывала о 56 больных коронавирусом в Подольске.

Ранее мы писали, что в доме престарелых в Одессе пять человек заболели коронавирусом. Есть подозрения, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками дома престарелых санитарно-противоэпидемических норм.