В Одессе постепенно начинают работать рынки, которые продают продукты питания и другие товары. При этом формально, работа рынков запрещена из-за карантина, связанного с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Думская".

В субботу, 25 апреля, работал Новый базар, открылись многие прилавки Южного рынка, а на Северном рынке было очень много покупателей. "Старый" Привоз по-прежнему закрыт, но магазины и ряды "Нового Привоза" функционируют.

Рынок "Черемушки", Киевский, Слободской не торговали - в отличие от мини-рынков на 6-й и 7-й станциях Фонтана, а также рынка возле Дома мебели.

Также торгуют стихийные продавцы, в частности, на улице Бочарова, а отдельно стоящие овощные лавки даже не закрывались. Работают и многие контейнеры "Седьмого километра".

"Полиция, по нашим данным, реагирует на эту деятельность весьма избирательно", - сообщает "Думская".

Ранее "Страна" писала, что после угроз мэру Труханову с Банковой в Одессе закрыли рынок "Привоз".

Также мы рассказывали, что в Каменском продавцы взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу.