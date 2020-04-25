На Закарпатье из-за непогоды без света остались 11 населенных пунктов. Сильный ветер повалил деревья, ликвидацией последствия катаклизма занимаются спасатели.

Об этом в субботу, 25 апреля, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Фото: МВД Украины

"В частности, обесточены н.п. в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево", - говорится в сообщении.

Фото: МВД Украины

Как рассказали в МВД, на аварийные бригады РЭС уже занимаются восстановлением электроснабжения. Для ликвидации последствий падения деревьев и веток были привлечены спасатели. Информации о пострадавших в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины не поступала.

Фото: МВД Украины

Напомним, что недавно из-за сильного урагана на женщину упал карниз. После удара она впала в кому.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за непогоды погибла женщина. Ветер срывал крыши домов и уничтожал машины.