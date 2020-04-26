В классическом американском фильме "Побег из Шоушенка" наглядно проиллюстрирована возможность американских осужденных на несколько пожизненных сроков спустя двадцать лет доказать специальной комиссии штата, что они исправились.

В киноварианте герой Моргана Фримена Рэд несколько раз пытался обмануть такую комиссию и утверждал, что исправился, стал другим человеком, однако каждый раз получал отказ.

И получил помилование лишь когда признался, что будь он сейчас рядом с тем молодым парнем, которым был сам 40 лет назад, он бы сделал все, чтобы переубедить его не совершать те страшные преступления.

Украинский министр юстиции Денис Малюська на днях сделал заявление, наделавшее много шума, дескать украинские пожизненники неплохие парни и давно пора открыть для них двери наших "Шоушенков".

Малюська: "они не помнят ту свою жизнь"

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый... У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — заявил Малюська.

По словам главы Минюста, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", — добавил Малюська.

"Не собирал кусками тела, не смотрел в глаза родственникам убитых"

Такие заявления вызвали резкую критику среди специалистов.

К примеру бывший глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький в своем Facebook так отреагировал на комплименты Малюськи в адрес "пожизненников":

"Це він ще з "відторгнутими загалом" чайку не попив, і з блатними "під інтерес" не пограв. Взагалі б оженився з ними, не те що на роботу... Або дурне, або нас за дурнів має".

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Галина Климович, расследовавшая в 90-х резонансные дела по бандитизму также не поскупилась на жесткие оценки.

"Довічники для цього "пупса" - екзотика. Воно ж не збирало шматками тіла, не дивилося у вічі родичам убитих... Звичайно, що у порівнянні з середовищем Молюськи, інтелект довічників значно вищий. Він би брав їх на роботу залюбки. Але ж у більшості з них робота - вбивати... Це - не просто дно, соросята! Це і є різновид геноциду", - написала Климович в своем Facebook.

Жестокие убийцы

Причина столь жесткой реакции специалистов на предложение Малюськи вполне объяснима. Потому что в украинских реалиях пожизненно осужденные это, как правило, жестокие убийцы.

Причем, по общему правилу пожизненное заключение дают за повторное убийство.

Однако бывают и исключения из правил.

Например 15 апреля этого года Конотопский горрайонный суд Сумской области приговорил к пожизненному заключению местного жителя, ранее судимого за кражи и хулиганство, за то что совершил убийство с особой жестокостью своего знакомого, у которого он потом украл две серебрянные цепочки с крестиком.

Согласно заключению судмедэксперта обвиняемый нанес жертве не менее 48 (!) ударов кулаками по разным частям тела и не менее 33 ударов ножом. Причем бил пока не сломалось лезвие ножа. При избиении делал перерывы для отдыха и пропускал рюмочку водки. Позже обокрал жертву и ушел.

Обвиняемый вину не признал и утверждал что потерпевший-гомосексуалист и хотел его изнасиловать. За это преступление суд приговорил обвиняемого жителя Конотопа к пожизненному заключению. Полный текст приговора можно посмотреть здесь.

На какую должность такого "специалиста" собирается назначать Малюська - вопрос открытый.

Еще один свежий пожизненный приговор вынес Донецкий апелляционный суд 1 апреля 2020 года. Тут уже обвиняемому не повезло с апелляционной инстанцией. Будучи судимым за убийство и разбой в 2004 году и отмотав 11 лет из 15, он вышел условно-досрочно в октябре 2015 года. И уже в мае 2016 года снова совершил убийство.

Во время пикника на пляже у реки Северский Донец в Святогорске, обвиняемый избил другого отдыхающего, а потом наступил ему ногой на горло и задушил. В суде первой инстанции в Славянске правосудие было к нему снисходительным - получил 13 лет лишения свободы. Однако прокурор подал апелляцию и 1 апреля этого года Донецкий апелляционный суд, базирующийся сейчас в Бахмуте, осудил его пожизненно.

При Порошенко помиловали при поддержке Грановского

В Украине приговорены к пожизненному заключению - 1576 человек,среди них 23 женщины.

По мнению правозащитников среди пожизненно осужденных встречаются невиновные, хоть и очень редко. Теоретически 3-4%, а в 10% случаев - наказание не соразмерно тяжести совершенных преступлений.

При этом каждый из пожизненников вправе попросить помилования у президента через двадцать лет после отсидки.

И прецеденты помилований существуют.

К примеру в марте 2018 года президент Петр Порошенко помиловал осужденную пожизненно Любовь Кушинскую, за которую активно вступалась команда влиятельного на тот момент нардепа от БПП Александра Грановского (его называли "смотрящим за судами" при Порошенко).

Нардеп утверждал,что разобрался в деле Кушинской и пришел к выводу что она могла не совершать инкриминируемых ей преступлений. В конце 90-х эту женщину обвинили в двойном убийстве – львовского врача Ореста Циньовского и его зятя – предпринимателя Ярослава Дроджаля.

Потерпевшие обратились к ней, чтобы продать квартиру. По версии следствия риелтор хотела присвоить жилье, поэтому заказала убийство клиентов. В 1997 году Любовь Кушинскую осудили пожизненно. Тогда она была первой женщиной, которая получила такой приговор.

"Я не могла признать вину потому, что я не совершала преступления. Никогда не признавала и не признаю", – заявила журналистам помилованная Любовь Кушинская.

Все эти годы она утверждала, что ее, мол, заказал Роман Станик, бывший муж экс-министра юстиции Украины Сюзанны Станик. Говорит, хотел избавиться, потому что задолжал крупную сумму. Сейчас Кушинская помилована и на свободе.

ЕСПЧ указал на проблему

В тоже время, проблема с пожизненными приговорами в Украине действительно существует.

В начале марта 2020 года Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Петухов против Украины (№2)". Заявитель содержится в Киевском СИЗО, осужден пожизненно за убийство и разбой совершенные в Харькове в 2001 году.

Он дважды выигрывал тяжбы у государства в Страсбурге. Первый раз он жаловался на нечеловеческие условия содержания и отказ в медицинской помощи так как болеет туберкулезом. Второй раз утверждал в жалобе что нарушаются его права так нет реального способа пересмотра его пожизненного срока.

Европейский суд в этом деле признал, что украинское пожизненное наказание нарушает права человека. То есть ЕСПЧ констатировал, что в Украине не существует механизма пересмотра пожизненных сроков.

Как заявила в одном из интервью "Судебно-юридической газете" судья Большой палаты Верховного суда Александра Яновская, комментируя решение "Петухов против Украины": "условно-досрочное освобождение, которое должно быть обязательной составляющей судебного решения, когда лицу назначается пожизненное лишение свободы - вот о чем, как я думаю, говорит Европейский суд в своем решении. То есть человек должен надеяться, что через 20-25-50 лет (это уже как определит национальное законодательство) будет пересмотрен его приговор. Это, кстати, не означает, что, например, через 25 лет этого осужденного должны освободить. Это не обязанность государства. Однако обязанность государства в том, чтобы рассмотреть это обращение: или человек изменился, оценить риски и решать вопрос о ее увольнении или оставления под стражей еще на какой-то срок".

То есть если разбираться в вопросе, которую затронул министр юстиции Денис Малюська, то он совсем не в том, чтобы выпустить пожизненников, осужденных в 90-х за "интеллигентность и начитанность".

И уж тем более не в том, чтоб их трудоустроить в Минюст, что противоречит ст.89 УК Украины согласно которой судимость считается погашенной по прошествии 8 лет после освобождения из мест лишения свободы, где они отбывали наказание за совершение особо тяжкого преступления. А с непогашенными судимостями на госслужбу и уж тем более в Минюст - путь заказан.

На самом деле проблема в том, что в Украине нет механизма пересмотра пожизненного приговора, что и отметил ЕСПЧ. Но это не совсем то, о чем говорит министр юстиции. Точнее - совсем не то.

На это указывает и известный юрист Денис Невядомский, в прошлом судья.

"Как полагается снобистскому юридическому сообществу, появились "голоса" в поддержку Малюськи. Мол, пожизненный срок получали люди "вследствие стечения неимоверных, глупых обстоятельств". И они "гораздо интеллигентнее остальных категорий осуждённых". У меня в карьере было очень мало "пожизненников". Но были. И согласиться я могу только с одним: периодичным (раз в десять лет) обязательным пересмотром их дела судом (хотя законом и так частично предусмотрена такая возможность через институт вновь открывшихся или исключительных обстоятельств).

Пожизненное не дают вследствие "неимоверных, глупых обстоятельств". В этом случае в зависимости от последствий и реальных действий обвиняемого суды дают определённый срок, но не вышку. Среди них нет "цеховиков", "валютчиков" или "врагов народа", как при Совке. Пожизненное получают за умышленные и крайне жестокие преступления при совокупности отягчающих обстоятельств.

Да, наказание официально - это не месть, а превентивная воспитательная мера, поэтому, руководствуясь гуманистическими соображениями и практикой ЕСПЧ, нужно пересматривать такие дела и по сути, и по мере наказания с учетом обстоятельств дела и психологических показателей осуждённого.

Только говорить о том, что это разумные, интеллигентные люди, которых министр взял бы к себе на работу в Министерство юстиции может только моральный и незрелый урод. Потому что юстиция переводится, как справедливость. И справедливость в том, что они несут наказание за чьи-то отнятые жизни и сломанные судьбы. И чтобы подобное не повторялось. Пересмотр - не всепрощение и обнуление, это возможность исправить судебную ошибку и проявить милосердие там, где осуждённый в корне изменил свою природу. Что бывает очень редко.

При этом обязательными участниками процесса должны быть родственники погибших. Психологически меняется не только преступник и его восприятие тех событий и мировоззрение в целом, но также и родственников погибших. И о них нужно думать не в последнюю очередь.

Не зря в США наказание в виде казни не только воспитательная и превентивная мера для общества, но и наглядное отмщение родственникам. Возможно, они смягчились. Возможно, преступник своим искренним раскаяниям сможет затронуть их души. Это теперь его главные цель и задача, а не в шахматы с Малюськой играть и обсуждать Ницше. Справедливостью и милосердием, а не хайпом и социопатией должны руководствоваться чиновники Министерства юстиции. И думать об ответственности за свою должность перед людьми", - написал Денис Невядомский на своей странице в Facebook.