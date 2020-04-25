Из-за пожаров в зоне отчуждения, которые длятся уже три недели, сгорело 11,5 тысяч гектаров заповедной зоны. Это - 5% территории зоны отчуждения.

Об этом на брифинге сообщил директор Чернобыльского заповедника Александра Галущенко, передает "Укринформ".

"По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны. Крупные млекопитающие и копытные скрылись. На локальном уровне кормовая база утрачена, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери - малые млекопитающие, малые птицы, рептилии, амфибии".

Из-за пожаров были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. По фауне негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился.

Самая уязвимая группа - птицы, которые гнездятся на землях: тетерева, кулики, водоплавающие - в это время еще не приступили к массовому гнездованию.

Директор добавил, что животные вернутся в места пожарищ через 2-3 месяца.

Ранее "Страна" писала, что в зоне отчуждения рассказали, как пожары повлияли на радиацию.

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