В Минздраве посоветовали не затягивать с обращением к врачу при отравлении из-за смога
Тем, кто испытывает симптомы отравления продуктами горения, например после задымления от пожаров, нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.
Такой совет, на фоне образования смога из-за возгораний дали в Минздраве.
"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства отметила, что во избежание негативных последствий смога необходимо соблюдать следующие правила:
не выходить на улицу утром;
не курить и не употреблять алкоголь;
избегать длительных прогулок;
пить 2-3 литра жидкости в день;
плотно закрывать окна и двери;
промывать нос и горло;
включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;
делать влажную уборку дома;
не сжигать листья и сухостой.
Напомним, что ранее мы публиковали фото сожженых пожарами сел в Житомирской области.
Также мы писали, что гарь из Чернобыля накрыла западные районы Киевской области.