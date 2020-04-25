Тем, кто испытывает симптомы отравления продуктами горения, например после задымления от пожаров, нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

Такой совет, на фоне образования смога из-за возгораний дали в Минздраве.

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства отметила, что во избежание негативных последствий смога необходимо соблюдать следующие правила:

не выходить на улицу утром;

не курить и не употреблять алкоголь;

избегать длительных прогулок;

пить 2-3 литра жидкости в день;

плотно закрывать окна и двери;

промывать нос и горло;

включать системы кондиционирования и очистки воздуха;

употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду;

делать влажную уборку дома;

не сжигать листья и сухостой.

Напомним, что ранее мы публиковали фото сожженых пожарами сел в Житомирской области.

Также мы писали, что гарь из Чернобыля накрыла западные районы Киевской области.