В Беларуси могут обновить Конституцию в ближайшие пять лет, но предстоящие выборы будут проводить по действующему законодательству.

Об этом заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко, передает "БелТА".

"Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию", - сказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом.

"Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - отметил он.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена. Ранее Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Ранее "Страна" писала, что в субботу, 25 апреля, в Беларуси, где президент Александр Лукашенко принципиально не вводит тотальный карантин, прошел общенациональный республиканский субботник, на который пришли примерно четверть населения страны - 2,3 млн белорусов.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Александр Лукашено заявил, что предстоящие выборы президента республики пройдут честно и порядочно.