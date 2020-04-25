В Киевском метрополитене сообщили, что подземку точно не откроют раньше 31 мая, а далее все будет зависеть от того, начнут ли снимать ограничения, как анонсировали в правительстве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в своем телеграм-канале.

"Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то запуска подземки придется на 31 мая" - сообщили в пресс-службе киевского метро.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил что метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан. Сначала в метро ездить смогут только обладатели спецпропусков. И только на следующем, четвертом этапе, метро откроют для всех пассажиров. Предположительно, это произойдет примерно 10 июня.

Напомним, что на третьем этапе плана Шмыгаля откроются также кафе и рестораны.

Ранее мы писали, что Минздрав наглядно показал динамику распространения коронавируса в 10 областях, начиная с 3 марта и заканчивая сегодняшним показателем в 8 125 человек.