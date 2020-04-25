Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство после скандала со съемками младенцев из детдома в фильме "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма "ДАУ.Дегенерация" на территории города Харькова" - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, видео может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия, жестокости или дискриминации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Ранее мы писали, что детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Нацполицию из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" младенцев-сирот.

Также мы писали о том, как фильм "Дау" вызвал скандал в Европе.