Прокуратура открыла дело после скандала со съемками младенцев из детдома в фильме "Дау"
Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство после скандала со съемками младенцев из детдома в фильме "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).
По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма "ДАУ.Дегенерация" на территории города Харькова" - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, видео может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия, жестокости или дискриминации.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Ранее мы писали, что детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Нацполицию из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" младенцев-сирот.
Также мы писали о том, как фильм "Дау" вызвал скандал в Европе.