В Днепропетровском областном совете опровергли информацию о том, что мэр Покрова Адександр Шаповал был задержан.

Об этом сообщил глава облсовета Святослав Олейник.

"Информация о задержании мэра Покрова Александра Шаповала, которую распространил Борис Филатов, не соответствует действительности", - отметил Олейник.

При этом глава облсовета подтверждает, что следственные действия действительно проводятся.

"Прокуратура и полиция проводят следственные действия, проверяют подрядчиков по эпизодам деятельности и жилищно – коммунальное хозяйство города. Администрация города Покров работает в штатном режиме", - сообщил глава облсовета.

Он отметил, что не имеет сомнений в порядочности главы Покрова.

Ранее "Страна" публиковала комментарий адвоката мэра Покрова.

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