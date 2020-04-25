В одной из клиник Киева наладили схему по продаже младенцев от суррогатных матерей заграницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, преступную схему по торговле людьми организовали руководители клиники вместе с группой лиц, которые подыскивали женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Стоимость этих услуг составляла около 50 тысяч долларов, из которых $15 тысяч уходили на организацию искусственного оплодотворения. Фиктивные браки оформляли за сумму от 1 до 1,5 тысяч долларов.

Сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. У них изъяли документы, украинские паспорта, копии иностранных паспортов, доверенности на представление интересов, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш носители.

Фото: Нацполиция Украины

Правоохранителям также удалось установить адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. Так, 5 младенцев возрастом от 2 до 6 недель находились в квартире хостельного типа в Соломенском районе Киева. За ними наблюдали две женщины и мужчины.

Фото: Нацполиция Украины

Младенцев доставили в детские больницы Киева. На данный момент правоохранители анализируют изъятую документацию и проверяют около 140 иностранных граждан на причастность к незаконному перемещению детей за границу.

Преступление квалифицировали по ст. ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

Клиентов искали как правило среди граждан КНР - одиноких мужчин определенной ориентации. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства.

Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.

Напомним, что недавно в Харькове руководитель Центра соцслужб получила срок за то, что не заметила пыток в неблагополучной семье.

Ранее мы писали, что в Соломенском районе столицы сотрудники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи двух малолетних детей.