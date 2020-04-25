Предприниматели города Каменское Днепропетровской области вопреки карантину возобновили работу продовольственных рынков.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщила предприниматель Галина Залога на странице в Facebook.

"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот рынков Центрального и Димитровского в городе Каменское и реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти-опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи", - написала местная жительница.

Судя по видео, на рынок за покупками пришли посетители, большинство из них в масках.

Напомним, что 31 марта в Министерстве здравоохранения Украины разрешили местным властям открыть продуктовые рынки во время карантина из-за распространения коронавируса, но призвали соблюдать определенные условия.

Однако уже с 14 апреля работа украинских рынков снова оказалась под запретом.