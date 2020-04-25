В Германии, где карантин продлили до 3 мая, проходят протесты против ограничений. Несколько сотен человек в субботу, 25 апреля, протестуют в Берлине.

Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие собрались в центре города, у театра "Фольксбюне" на площади Розы Люксембург. Акция не санкционированная. После ее начала полиция начала выставлять заграждения на подходах к площади, чтобы не допустить притока новых протестующих.

Собравшихся по громкоговорителям призвали разойтись в связи с запретом на проведение массовых акций.

В ФРГ продолжают действовать ограничения, хотя они мягче, чем в некоторых европейских странах. Разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, гулять в парках и скверах при соблюдении дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м.

С понедельника в Берлине вступает в силу обязательное ношение масок в общественном транспорте, но ношение ее в магазинах остается необязательным, в отличие от большинства регионов ФРГ.

Напомним, что ранее Октоберфест-2020 в Германии отменили из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Германии начали проводить на людях испытания вакцины против коронавируса.