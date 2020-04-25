Медики из Тернопольской области придумали, как заменять аппараты искусственной вентиляции легких, которые используются в лечении больных с коронавирусм, подручными средствами. Пациенту надевают на голову пакет и подключают два шланга, через один из которых поступает кислород.

Видео с медиками, которые показывают, как работает приспособление, появилось в группе Файне місто в Facebook.

Медики из Борщева Тернопольской области говорят, что, если в больницах для лечения зараженных не будет хватать аппаратов ИВЛ, пациентов будут подключать к неинвазивной вентиляции легких под постоянным давлением.

Для этого медикам нужны пакеты и два шланга: для подачи кислорода и для вывода. А также централизованная подача кислорода. Шланг для выдоха опустили в бутылку с водой для создания положительного давления в конце выдоха. По словам медиков, этот метод не позволяет альвеолам слипнуться и помогает поддерживать нужную оксигенацию.

Как это работает, врачи показали на видео. При этом они отметили, что такой метод может быть эффективным для пациентов в состоянии средней тяжести.

Для процедуры заказали специальные нетоксичные пакеты.

Ранее "Страна" писала, что под Тернополем выявлена вспышка коронавируса у староверов, отрицающих медицинскую помощь.

Также мы рассказывали, что в Нью-Йорке умерли девять из десяти больных с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ.