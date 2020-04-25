Киевские спасатели тушат возгорание травяного настила и камыша в Обуховском районе столицы. К тушению привлечено 23 человека. От пожара спасено пять жилых домов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:30 продолжается тушение пожара. Огнем уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

К тушению привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техник ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС напомнили, что 25 апреля вблизи села Старые Безрадичи Обуховского района Киева возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 га с последующим распространением в результате сильного ветра на здания.

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