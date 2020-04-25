Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка".

Об этом говорится в ее обращении, размещенном на сайте ведомства.

"Обязанность Офиса Генерального прокурора - отстаивать Закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией "Приватбанка".

Поясню ее суть - семья истцов (братья Суркисы - Ред.) во время национализации "Приватбанк" попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним были применены общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров.

Во время национализации 1 млрд гривен депозитов конвертированных в акции, выкупило государство. Истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и "Приватбанк", отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком" - сообщила Венедиктова..

Она напомнила, что иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда Киева в 2017 году. Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил его в силе.

Затем Нацбанк, Минфин и государственный "Приватбанк" обжаловали эти судебные решения в кассационном порядке. Офис Генпрокурора вступил в дело в ноябре 2019 года с целью защиты и представительства интересов государства.

"Это дело по своей важности - не простой спор. Вынесено судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "Приватбанка". Ведь этот иск - лишь капля в море аналогичных - общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения" - сообщила генпрокурор.

Она добавила, что государство уже потратило на докапитализацию банка более 160 млрд гривен и что эта сумма больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. К тому же в "Приватбанке" сконцентрировано до 40% депозитов всей банковской системы.

"Таким образом в этом деле обеспечения верховенства права и законности, интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который призван защищать прокурор" - резюмировала Венедиктова.

Отметим, что рассмотрение дела по депозитам Суркисов намечено в Верховном Суде на 27 апреля.

Ранее "Страна" подробно описывала суть тяжбы Суркисов по поводу депозитов в "ПриватБанке".

Напомним, что Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому. Иск "Приватбанка" к экс-владельцам рассмотрят в Лондоне.

Как сообщала "Страна", Рябошапка обвинил главу СБУ Баканова в блокировании расследования по "Приватбанку".