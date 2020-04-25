В государственном онлайн-портале "Дия" теперь можно оформить статус безработного и зарегистрироваться на получение пособия.

Об этом в субботу, 25 апреля, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Чтобы оформить статус безработного нужно:

авторизироваться на портале "Дия" - https://diia.gov.ua/;

выбрать соответствующую услугу;

заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.

"Вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня. Оповещение о результате обработанной заявки придет на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступно в личном кабинете пользователя на портале "Дия", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что в Украине во время карантина без работы остались около 2 миллионов граждан. При этом официально нетрудоустроенными считаются 400 000 украинцев.

Ранее мы писали, что с 22 апреля в мобильном приложении "Дия" стал доступен цифровой паспорт, который имеет такую же силу, как и физический.