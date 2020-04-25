Власти Парижа разрешили работу 9 крытых рынков в режиме "на вынос" или с доставкой продуктов на дом во время карантина.

Об этом в пятницу, 24 апреля, информирует префектура полиции Парижа.

По словам мэра Парижа Анн Идальго и главы полиции города Дидье Лальмен, такое решение было принято для того, чтобы местные жители "разнообразили места покупки продуктов", а продавцы не потеряли доход из-за карантина.

"Ни один из клиентов или работников доставки не сможет заходить внутрь рынка. Выдачу предварительно заказанных товаров будут организовывать продавцы на выходе из крытых рынков, с соблюдением безопасной дистанции", - рассказали власти Парижа.

Стоит отметить, что работа всех без исключения продуктовых рынков города оказалась под запретом с 24 марта. Недавно руководство Франции продлило карантин до 11 мая. После этой даты ограничительные меры несколько ослабят, в стране должны будут соблюдаться масочный режим и социальное дистанциирование.

Напомним, что 31 марта в Министерстве здравоохранения Украины разрешили местным властям открыть продуктовые рынки во время карантина из-за распространения коронавируса, но призвали соблюдать определенные условия.

Однако уже с 14 апреля работа украинских рынков снова оказалась под запретом.