Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Станица Луганская пропустили 47 граждан. Они в силу особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья имели основания на пересечение линии разграничения, несмотря на карантин. Они прошли в субботу, 25 апреля, в обоих направлениях.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.

Так, 22 человека перешли с временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную Украине территорию. Это в основном люди, имеющие онкологические заболевания. В Луганск пропустили 25 человек.

Списки составлялись с привлечением представителей Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также были согласованы командованием Объединенных сил.

Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10.00 утра.

"Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако, первая женщина с временно оккупированной территории прошла КПВВ "Станица Луганская" только в 14:45", - отметил он.

Все граждане, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться в самоизоляции, других разместят в специально определенном медицинском учреждении.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Напомним, что с 22 марта Украина приостановила пропуск через линию разграничения на Донбассе лиц и транспортных средств из-за коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что происходит с украинцами, которые застряли на Донбассе из-за карантина.