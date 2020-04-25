Всемирная организация здравоохранения считает неоправданным выдавать так называемые "паспорта иммунитета" людям, которые перенесли новый коронавирус.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Сегодня нет свидетельств того, что выздоровевшие действительно будут иметь иммунитет к вирусу. Таким образом, использование "иммунных паспортов" может только увеличить риски дальнейшего распространения коронавируса.

"На данный момент нет доказательств, что люди, переболевшие Covid-19, и имеющие антитела к этой болезни, защищены от повторного заражения" - сообщили в ВОЗ.

В некоторых странах наличие антител к коронавирусу может быть основой для выдачи перенесшим заболевание так называемых "имунных паспортов". Эти документы могли бы дать их владельцам права не придерживаться карантинных ограничений.

Напомним, что в мире задумываются о том, чтобы создать для людей, которые вылечились от коронавируса, особые условия жизни. Обладателям справок о наличии антител к Сovid-19, могут разрешить не соблюдать карантин.

Также мы рассказывали, что Ляшко заявил о массовой проверке украинцев на наличие иммунитета к Covid-19.