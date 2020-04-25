В Запорожье, где от коронавируса умер директор рынка, Covid-19 был обнаружен у 11 жителей семейного общежития.

Об этом в субботу, 25 апреля, рассказали в пресс-службе городского совета.

Очаг распространения инфекции был обнаружен в общежитии Александровского района Запорожья. На данный момент общежитие закрыто, всех его жителей проверят на коронавирусную иинфекцию. В помещениях здания будет проведена дезинфекция.

На фоне этого инцидента мэр Запорожья Владимир Буряк распорядился собрать экстренное заседание городской комиссии по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Еще раз призываем запорожцев соблюдать требования карантина и не выходить на улицу! Риск заражения очень высок!" - добавили в пресс-службе.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки болезнь Covid-19 выявили у 478 человек.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине и мире.