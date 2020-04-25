В Киеве задержали мужчину, который ударил полицейского и нанес ему огнестрельные ранения. Правоохоранитель находится в больнице.

Об этом сообщает преcс-служба Национальной полиции.

"Возвращаясь вечером со службы домой, сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковой площадке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать", - отмечает пресс-центр.

В сообщении говорится, что после того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за мужчиной и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка.

Фото: Национальная полиция

"В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", - добавили в прес-службе.

Полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями ног. У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Фото: Национальная полиция

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео: YouTube/Поліція Києва

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