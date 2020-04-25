Руководители одного из центров медицинской помощи Херсонской области наладили схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

По словам силовиков, злоумышленники заключили договор с одним из предприятий Каховки на закупку масок, халатов и средств дезинфекции для медиков. Однако стоимость этих товаров согласно документу была сильно завышена. По предварительным оценкам, из-за преступной деятельности должностных лиц, украинский бюджет потерял около 110 тысяч гривен.

По факту правонарушения было начато уголовное производство по ст. 367 (служебная халатность). Продолжаются следственные действия.

Напомним, что недавно СБУ разоблачили столичного СММ-щика, который для привлечения внимания к своим интернет-ресурсам распространял призывы нарушать карантин и раздувал панику по поводу коронавируса.

Ранее мы писали, что в январе-феврале этого года, когда коронавирус уже активно распространялся по миру, из Украины экспортировали медицинские маски, халаты и другие средства защиты на сумму 15,2 миллионов долларов.