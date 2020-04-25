В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в ВСУ 37 случаев Covid-19, выздоровели 18 человек и 2 летальных случая.

Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении. Всего в ВСУ подтверждены 37 случаев заражения Covid-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 328 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 дня, - 33 человека.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксированы 8125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. Также сообщалось, что за последние сутки от коронавируса вылечился 181 человек.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 24 апреля в стране 51 военнослужащий Вооруженных сил Украины был инфицирован коронавирусом, за сутки Covid-19 был выявлен у пятерых человек.