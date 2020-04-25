В Житомирской области спасатели собрали около двух килограмм ртути. Их нашел житель Бердичева на окраине города, возле своего огорода. Ртуть утилизировали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям.



В сообщении говорится, что в Бердичеве Житомирской области местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра.

"Шарики ртути были разбросаны на площади одного квадратного метра, поэтому спасатели около трех часов тщательно проводили работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан. В целом специалисты собрали около 2 кг ртути", - указывает пресс-служба.

Фото: ГСЧС

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