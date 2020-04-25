В воскресенье 26 апреля ожидаются дожди на севере Украины и в центре страны. Также полоса осадков пройдет по Одесской области. Синоптики обещают сильные порывы ветра, а в Карпатах местами может срываться мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем ​​26 апреля дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах даже возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер юго-западный поменяется на северо-западный, что свидетельствует о похолодании. Порывы ветра будут сильными. Температура воздуха в воскресенье снизится до +11...+15 градусов, теплее еще побудет на Юге и Востоке, до +15...+19 градусов. В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса.

В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем ​​26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы. Температура воздуха снизится в столице завтра днем ​​до +12 градусов.

Как сообщала "Страна", сегодня в западных и центральных областях Украины зальет дождем, на юге будет солнечно.

На Украину надвигается шторм. Спасатели сообщили о первом уровне опасности в эти выходные.