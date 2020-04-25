Мэр города Покров Александр Шаповалов, у которого провели обыски в связи с подозрениями в растрате, сейчас находится в больнице с сердечным приступом.

Об этом "Стране" рассказал адвокат Сергей Корчагин.

"Александра Шаповалова обвиняют в том, что он якобы создал организованную преступную группу, в которую входил достаточно широкий круг лиц. Вчера были обыски в 20 местах" - сообщил адвокат.

По его словам, это абсурдное обвинение: "Он якобы создал группу, в которую входил бригадир бригады подрядчика, также люди, которые осуществляли авторские надзоры, не являющиеся горожанами Покрова. То есть, людей, которые могли видеть мэра в День Независимости на площади".

Как добавил адвокат, производство началось в мае 2019 года, за это время правоохранители сообщили, что нашли ущерб 1 300 000 гривен и все обыски направленны, чтобы изъять документы трехлетнего периода, начиная с 2017 года.

"Структура, которую они рисуют сводится к тому, что должностное лицо обязано проводить тендеры, проводя их, осуществляется хозяйственная деятельность, а потом говорят, что это преступная деятельность. Поэтому и подрядчики, проектанты, а также все остальные кто принимал в этому участие – все преступники. Якобы они провели тендер, освоили эти деньги и якобы украли 30%. Как он получил? Никто не знает. То есть, любого мэра, госпредприятие, министра и всех, кто проводит тендеры, можно привлекать к уголовной ответственности. Вот суть этого обвинения"- сообщил Сегей Корчагин.

Также он рассказал, что сейчас Мэр Покровска находится в больнице, поскольку у него был сердечный приступ.

"Он, конечно, переживал, когда у него проводили обыски. Также дополнительный аспект: у родственников Александра также провели обыск, а у тещи, которая владеет автомобильным бизнесом, изъяли автомобиль. Для чего это делается? Для оказания морального давления? Также при якобы ущербе в 1 300 000 гривен просят сумму залога 17 000 000 гривен. Это абсолютно неадекватная сумма, которая идет в разрез ЕСПЧ. Сумма должна быть такая, которую лицо может внести, а не такую, чтобы человек точно поехал в СИЗО. У мэра есть публичная декларация, где можно посмотреть, что у него нет таких денег. То есть, зная, что их нет, просят такой залог" - резюмировал защитник.

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