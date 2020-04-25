Главы внешнеполитических ведомств стран нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию на следующей неделе. Предположительно, министры стран "нормандской четверки" пообщаются в четверг.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале, пишет ТАСС.

"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал министр.

По словам Лаврова, предстоящие переговоры глав МИД нормандской четверки вряд ли принесут результат.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции, - сказал он. - Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине".

По словам Лаврова, украинской стороне "важно демонстрировать то, что они встречаются в "нормандском формате", и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском".

"Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация", - заявил Лавров.

При этом, по его словам, Россия не видит возможности проведения нового саммита в "нормандском формате" до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", - сказал Лавров.

Он отметил, что "для их выполнения у Киева нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

По словам Лаврова, из парижских договоренностей лидеров "выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами".

"Менее трех десятков человек были обменены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Всё остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска", - заявил министр.

Как сообщала "Страна", в Кремле не видят никакой конкретики по встрече лидеров нормандской четверки. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением принципиального согласия на проведение встречи "нормандской четверки".

Напомним, последняя встреча в нормандском формате проходила 9 декабря 2019 года в Париже. Лидеры Украины, России, Франции и Германии на протяжении более восьми часов обсуждали завершение военного конфликта на Донбассе. Прежде всего, речь шла о прекращении огня, обмене пленными, разведении войск и особом статусе Донбасса.

Также состоялись двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина перед брифингом лидеров стран нормандской четверки, на которых поднимался "газовый вопрос". При этом конкретных масштабных договоренностей, которых в Украине ожидали многие, саммит не принес, а достигнутые соглашения носят лишь общий характер.