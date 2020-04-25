Видеоконференцию с участием лидеров стран "Большой двадцатки", которая была запланирована на 24 апреля, отменили в последнюю минуту из-за спора между США и Китаем. Предметом ссоры стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источник, который занимался подготовкой видеозвонка.

По словам собеседника СМИ, Вашингтон настаивал на том, что ВОЗ должна понести ответственность за свои действия на старте пандемии коронавируса, который впервые официально был выявлен в Китае и уже унес жизни 190 тысяч человек по всему миру. Пекин же категорически отказался даже обсуждать возможность расследовать деятельность ВОЗ.

"Поэтому конференцию отменили в последний момент", - констатировал источник, добавив, что переговоры могут состояться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут какого-то соглашения по этому вопросу или хотя бы придут к компромиссу по поводу характера упоминания ВОЗ в коммюнике G20.

Как сообщала "Страна", страны Большой двадцатки договорились временно прекратить взыскивать долги с бедных государств мира из-за пандемии коронавируса. Договор вступит в силу 1 мая и продлится до конца 2020 года.

На первом в истории виртуальном саммите G20, который прошел 26 марта, лидеры стран договорились принять коллективные меры по поддержке мировой экономики, разработать план действий по преодолению последствий коронавируса, приветствовали решение МОК отложить олимпийские игры в Японии. Участники договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Большая двадцатка просила ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.