В Минобороны показали фото, как под Одессой испытывают ракету Ольха-М
На полигоне в Одесской области продолжается подготовка к государственному испытанию украинской ракеты Ольха-М.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.
"Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - говорится в сообщении.
Уточним, что Ольха является высокоточной системой залпового огня с корректируемым боеприпасом, который весит около 800 кг.
Испытание ракеты в Одесской области. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Напомним, украинские специалисты разрабатывают новый высокоточный ракетный комплекс, который будет установлен на модернизированные вертолеты Ми-8МСБ-В. Речь идет о новой корригирующей ракете РК-10, которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І.
Ранее "Страна" писала о том, что в США засекли запуск Россией секретной ракеты для уничтожения спутников на орбите.