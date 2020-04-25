На полигоне в Одесской области продолжается подготовка к государственному испытанию украинской ракеты Ольха-М.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

"Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - говорится в сообщении.

Уточним, что Ольха является высокоточной системой залпового огня с корректируемым боеприпасом, который весит около 800 кг.

Испытание ракеты в Одесской области. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, украинские специалисты разрабатывают новый высокоточный ракетный комплекс, который будет установлен на модернизированные вертолеты Ми-8МСБ-В. Речь идет о новой корригирующей ракете РК-10, которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І.

Ранее "Страна" писала о том, что в США засекли запуск Россией секретной ракеты для уничтожения спутников на орбите.