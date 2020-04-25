Украинские производители наладили поставки отечественных ПЛР-систем, при помощи которых диагностируют коронавирус Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время проведения брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

"Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя – это предприятие "Укргентех". Первую поставку они совершили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера состоялась поставка двух тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы – это почти 200 000 тестов", - сказал он.

Сегодня, утверждает Степанов, планируется поставить еще тысячу систем. А завтра – полторы тысячи.

"Они сразу едут в регионы, и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые в этом нуждаются", - подчеркнул он.

Смотреть с 7:40. Видео: facebook.com/moz.ukrм

Напомним, Министерство здравоохранения Украины опубликовало в субботу, 25 апреля, видео, в котором показана динамика распространения коронавируса в 10 областях, начиная с 3 марта и заканчивая сегодняшним показателем в 8 125 человек.

Как сообщала "Страна", в мире коронавирусом заражены более 2,7 миллионов человек, почти 200 тысяч скончались. 25 апреля в Киеве зафиксировано в два раза меньше новых случаев коронавируса.