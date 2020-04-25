Почаевская Лавра не была причиной вспышки заболевания в Почаеве. Городской голова Почаева Василий Бойко рассказал о реальной ситуации и призвал "не делать политику из религии".

В комментарии для YouTube-канала "Святині України" Бойко опроверг информацию, которую распространяют СМИ, будто бы вспышка Covid-19 в Почаеве началась с Лавры.

"Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева. В Лавре не было вспышки", - отметил он. Василий Бойко добавил, что его удивил пост депутата областного совета Богдана Войцеховского, который назвал ситуацию с заболеванием в городе "почаевской чумой".

"Да и не только меня удивил, где он стоит с плакатом: "Зеленский, спаси Тернопольщину от почаевской чумы". Я хочу спросить: что это значит – "почаевская чума"? Это беда наша, общенациональная, это болезнь всемирная – коронавирус. Почему ее называть "почаевской чумой"? Это что, у нас люди какие-то особенные?".

Председатель Почаевской городского совета рассказал о ситуации в городе в целом и в Почаевской лавре в частности: официальных данных об обнаружении заболевания коронавирусной инфекцией у монахов Почаевской лавры нет. "Монастырь закрыт для посещения и для жителей Почаева, и вообще для всех, кроме насельников. Богослужение совершается в закрытом варианте", – сказал мэр.

Есть случаи заражения Covid-19 священников, которые не являются насельниками обители, но живут в Почаеве. "Эти священники не являются людьми, которые специально распространяют вирус. Наоборот, они заразились от прихожан, заразились от тех людей, которые были за границей на заработках, приехали сюда и не придерживались условий карантина, находились не в самоизоляции. Соответственно, таким образом эта инфекция и попала к нам в Почаев", - пояснил Василий Бойко.

Мэр говорит, что у него нет причин подозревать священнослужителей в попытках скрыть свое состояние, и те, кто испытывают симптомы заболевания, сами обращаются в лечебные учреждения, и привел пример: "О чем свидетельствует и обращение нашего отца Петра Совича, который является священником в Свято-Николаевской церкви. Почувствовал заболевание, обратился, протестировался, обнаружили у него коронавирус. Этот храм также закрыт для богослужений. Каждый из священников, кто испытывает определенные симптомы, тестируется".

Таймкод видео с цитатой мэра Почаева про причину распространения коронавиурса - 2:18

Ранее Тернопольские власти подозревали вспышку коронавируса в Почаевской лавре. Здесь перед Пасхой умер 76-летний монах, СМИ писали о том, что у него был коронавирус.

Напомним, в УПЦ заявляют, что в Почаевской Свято-Успенской лавре нет случаев коронавируса.