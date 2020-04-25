Министерство здравоохранения Украины опубликовало в субботу, 25 апреля, видео, в котором показана динамика распространения коронавируса в 10 областях, начиная с 3 марта и заканчивая сегодняшним показателем в 8 125 человек.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Telegram.



"Первый случай Covid-19 был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с Covid-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в мире коронавирусом заражены более 2,7 миллионов человек, почти 200 тысяч скончались. 25 апреля в Киеве зафиксировано в два раза меньше новых случаев коронавируса.