Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власть страны, скорее всего, продлит режим закрытия границы из-за эпидемии коронавируса. Слова чиновника передают "РИА Новости".

"Мы не приняли решение об открытии границ, а скорее мы хотим продолжить тот режим контроля, которого мы сейчас придерживаемся", - сказал он.

Уточняется, что сначала эпидемии было зафиксировано 11 087 случаев заболевания. Скончались от болезни 499 человек.

Напомним, министр социальных активов Яцек Сасин утверждает, что правительство пересмотрит карантинные ограничения максимального количества людей в магазинах. В тоже время об открытии школ пока речь не идет. Министр признал, что из-за того большого количества учеников, правительство пока не хочет открывать школы.

Ранее мы писали, что Польша продлила тотальный карантин до мая и ввела обязательный масочный режим.