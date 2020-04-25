Силовики Днепропетровской области задержали мэра одного из городов за подозрение в расхищении средств. Как выяснилось, это был мэр Покрова Александр Шаповал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"На Днепропетровщине полиция разоблачила должностных лиц городского совета в хищении более миллиона гривен бюджетных средств. Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ", - говорится в сообщении.

Полученные средства были легализованы при помощи обществ, которые имели признаки фиктивности. По данному факту проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых.

Под Днепром задержали мэра города и чиновников. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Позже имя мэра озвучил глава Днепра Борис Филатов. Обвинения правоохранителей он не разделяет.

Задержанный мэр в Днепропетровской области. Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov

"Якобы те создали "преступную группу". Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает ПЕРВОЕ место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь", - подчеркнул он.

В это же время глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник озвучил свою версию произошедшего:

"Информация о задержании мэра Покрова Александра Шаповалова, которую распространил Борис Филатов, не соответствует действительности. Прокуратура и полиция проводят следственные действия, проверяют подрядчиков по эпизодам деятельности и жилищно-коммунальному хозяйству города. Администрация города Покров работает в штатном режиме. Шаповалов достойный человек, много делает для своего города. Только общались с ним по телефону, обсудили текущие вопросы Покрова. Уверен, что следствие объективно установит все обстоятельства".

Напомним, кричастную к совершению террористических актов в различных регионах Украины преступную группировку обезвредили в Днепре.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре дебошир умер в полицейском авто через 10 минут после задержания.