Американские производители мяса прогнозируют дефицит этого продукта в США на фоне эпидемии коронавируса и возникающего продовольственного кризиса: работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины была приостановлена. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, ситуация усугубляется тем, что у сотни сотрудников Минсельхоза США, которые ранее инспектировали различные заводы, выявили коронавирус. Если зараженные сотрудники занесли инфекцию на предприятия, отрасль пострадает еще больше.

24 апреля корпорация Tyson Foods Inc. заявила, что закрывает свой завод по производству говядины в штате Вашингтон. Заводы по производству мяса также закрываются в Канаде, в связи с чем некоторые производители планируют сокращать экспорт мяса в США.

Имеющихся запасов замороженной свинины, говядины и птицы хватит США примерно на две недели. На фоне этого крупнейший в мире производитель мяса JBS SA предупреждает о дефиците. Из-за сбоев оптовая цена говядины достигла рекордного уровня, цена на бекон взлетела на 137 процентов.

По последним данным, на территории США зафиксировано 890 524 случаев инфицирования Covid-19 (умерли 195 920, выздоровели 781 382).

Напомним, украинцы на карантине стали покупать на 20% больше мяса.