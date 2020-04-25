В России за сутки коронавирус Covid-19 обнаружили у 5966 человек, что является абсолютным антирекордом. Умерли от болезни 66 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5966 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 (48,9%). Нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе уточнили, что за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 682 человека. Почти половина из них – в Москве. Скончались за период эпидемии коронавируса 681 россиян.

Днем ранее мы писали, что в России подтверждено 5 849 новых случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 60 летальных исходов, полностью выздоровели - 677 человек.

Также мы сообщали, что днем ранее у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли в России выявили коронависную инфекцию.